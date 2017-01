Parcheggio troppo piccolo? Nel Regno Unito un sito aiuta a trovare quello giusto

La forma che fa la differenza. Negli ultimi anni la tendenza è quella di aumentare le dimensioni delle autovetture, ma continuano a restringersi gli stalli di parcheggio. E così mentre i centimetri delle automobili aumentano di continuo, le dimensioni di strade e spazi di sosta rimangono sostanzialmente gli stessi del passato: ne consegue che cercare un parcheggio adatto alla propria vettura è diventato più stressante, nonostante il fiorire di sistemi elettronici come i sensori di parcheggio o la retrocamera.

Da qui l’idea di agevolare gli automobilisti in cerca di un posteggio, balenata ai creatori del portale YourParkingSpace.co.uk: in pratica il sito si configura come un database che classifica i parcheggi a pagamento anche in base alle loro dimensioni; ognuno è infatti dotato di uno specifico “Size Mark” che aiuta il guidatore a capire se lo spazio disponibile è sufficiente ad ospitare l’auto.

L’obiettivo è quello di far risparmiare tempo (e stress) ed evitare che l’automobilista cerchi di parcheggiare a forza la propria vettura, con tutti i rischi derivanti anche per le altre già posteggiate. Peraltro il servizio, attivo per il momento solo nel Regno Unito, consente di prenotare il parcheggio anche dai privati che vogliano mettere a disposizione i posti auto disponibili in cortili, giardini, box e persino sui prati recintati: ce n’è per tutte le dimensioni e le tasche.

In Italia le misure minime per uno stallo assegnato a un’automobile sono di 4,5 per 2,3 metri anche se non è difficile trovare parcheggi da 5 metri per 2,5. Aree che rischiano di essere inadeguate se si considera, oltre all’ingombro dell’autovettura, lo spazio necessario per consentire ai passeggeri di uscire dal veicolo: in teoria servirebbero ulteriori 60 cm per ogni lato dall’auto, vera e propria utopia quando si parcheggia nelle aree urbane più trafficate ma anche nei multipiano di aeroporti e grandi centri commerciali.

