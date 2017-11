“Nel confronto per Ilva si sono ottenuti risultati e “penso che si debba concludere rapidamente”. E’ così che la pensa il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda che lo ha dichiarato durante un’intervista a Radio Capital. “Abbiamo ottenuto, facendo un lavoro duro, il riconoscimento dei livelli salariali precedenti ora continua il confronto per abbassare gli esuberi che non significano licenziamenti perché saranno collocati nella bonifica. E’ previsto un investimento di 5,3 miliardi di euro che è il più grande nell’industria”. Il confronto, “penso che si debba concludere rapidamente”. Intanto, i rappresentanti di ArcelorMittal durante un’audizione al Senato hanno spiegato che la società “offre un soluzione valida e credibile per l’Ilva”. (Radiocor)