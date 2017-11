Comune di Taranto: il Natale più lungo d’Europa è il nostro

L’Amministrazione Comunale ha presentato oltre 130 eventi che, a partire dalla notte del 22 novembre, animeranno la Città dei 2 mari fino all’8 gennaio. Quarantotto giorni di eventi che spaziano tra cultura, intrattenimento, musica, senza tralasciare le tradizioni e la solidarietà. Il Natale tarantino avrà la sua pista di pattinaggio, allestita per tutto il periodo in Piazza della Vittoria, ed i suoi mercatini: quelli dell’artigianato, quelli del Natale e quelli dell’agroalimentare di Campagna Amica, che animeranno Borgo e Città Vecchia. Lo spiega il Comune in una nota stampa.

La natività sarà rievocata negli Ipogei, con l’allestimento dei presepi storici della Marina ed a Palazzo di Città, con l’esposizione delle opere del Concorso per le scuole “Il Presepe dei Ragazzi”, a Piazzetta Sant’Egidio, con l’installazione di un’opera di Andrea Indellicati realizzata con i detenuti della Casa Circondariale di Taranto, ed a Piazza Carmine, dove gli studenti del Liceo Lisippo, con il supporto dei detenuti della sezione del Liceo presente in carcere, hanno realizzato un presepe con annesso calendario dell’Avvento, che porterà in dono generi di consumo per il banco alimentare. A Città Vecchia verranno inoltre rappresentati 2 presepi viventi, nei giorni 20/12, il Presepe di Faggiano, ed il 23/12, con il presepe medievale dei Cavalieri de li terre tarentine, seguiti da quello del quartiere Tamburi, che si animerà alla vigilia di Natale.

A Taranto Babbo Natale vien dal Mare, sbarcando il 17 dicembre presso il Villaggio di Babbo Natale Sul Mare, al Molo Sant’Eligio, che dal 15 al 17 sarà animato da elfi ed artisti. Vien dal Mare anche la Befana, che il 6 Gennaio porterà i suoi doni a Piazzale Democrate. A Piazza Garibaldi un fitto programma di eventi e laboratori animerà il borgo dal 15 al 30 dicembre. Si passa da laboratori sulla ceramica a quelli sui dolci della tradizione gastronomica a quelli sulla produzione di latticini, con gli animali veri che potranno essere coccolati dai piccoli.

La colonna sonora del Natale tarantino è affidata a circa 20 concerti organizzati in differenti location e che spaziano tra esibizioni bandistiche, cori Gospel ed esibizioni a tema Natalizio. Di spicco il live ad otto voci e pianoforte del jazzista Mario Rosini ed il Duni Jazz Choir, il 16 Dicembre a PIazza Garibaldi, il concerto del Gipsy Christmas Trio, di Salvatore Russo, il 30 Dicembre a Piazza Garibaldi, ed il Concerto “Christmas Gospel” dell’Orchesta Magna Grecia, il 22 Dicembre a Piazza Immacolata.

Il programma prevede eventi in ogni quartiere della città, con musiche e momenti conviviali, vivacizzati dall’arte canora dei cantori del territorio. Il Natale Tarantino mette in mostra i tesori storico- architettonici della città, con cicli di viste guidate agli antichi ipogei ed a Palazzo Pantaleo, organizzati dalla ProLoco (partenza ogni venerdì alle 17 dall’Info Point al Castello Aragonese), ed ai siti archeologici e scavi nella Citta Nuova, antica Necropoli. In calendario anche la Notte Bianca dell’Archeologia, il 29 dicembre, e la rassegna dedicata ai Bambini Arkeo Kids, dal 2 al 5 gennaio, curati dall’associazione di archeologi “Taranto Sotterranea”, presso le tombe a Camera.

Una maratona di eventi che vedrà i suoi momenti più intensi nelle numerose iniziative dedicate alla solidarietà ed al sociale; tra queste la cena per i poveri e senza fissa dimora del 16 dicembre. Per far vivere questo lungo periodo di festa al meglio, tutti i weekend i mezzi di trasporto pubblici saranno gratuiti. Inoltre, per chi andrà a fare shopping in autobus, basterà scansionare il QR code presente sui mezzi ed esibirlo nei negozi aderenti all’iniziativa per accedere ad uno sconto del 10% (il QR code ha validità giornaliera, lo sconto potrà essere applicato quindi solo nel giorno in cui si è utilizzato il mezzo pubblico. Il Natale tarantino è organizzato dal Comune di Taranto, dalla rete di associazioni di volontariato, promozione sociale e culturale della città e dalle associazioni ANF, Confartigiani Taranto, CNA, CLAAI, Coldiretti Taranto, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Unisic, con la Sponsorizzazione di Asi ed Auchan.

Mappa degli eventi e programma disponibili su www.nataleataranto.it