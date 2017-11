Forza Nuova incontra l’ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito

“Dalla Puglia inizia la lunga marcia politico elettorale di Forza Nuova”. E’ quanto si legge in una nota che racconta l’incontro tra il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, e Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e leader di At6 – Lega d’Azione Meridionale.

“L’incontro – è scritto – si è concluso con un pieno accordo per dar vita a un fronte nazional-popolare in Puglia e nel resto d’Italia. La lista Cito conta oggi su due consiglieri comunali e su un vasto consenso popolare nella città martoriata dalla questione Ilva e da disagio e povertà che non hanno pari in Italia. Con lui sindaco Taranto fu la terza città come vivibilità mentre oggi è al 99esimo posto”.