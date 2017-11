Legambiente Taranto celebra la Festa dell’Albero nel quartiere Paolo VI

Legambiente Taranto – con alunni, genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo Pertini – celebrerà la Festa dell’Albero sabato 18 novembre a partire dalle 9.00 e fino alle 10.30 circa al Parco del Mirto nel quartiere Paolo VI.

“Gli alberi, i nostri amici più preziosi in natura – si legge sul sito nazionale di Legambiente – ci proteggono dall’inquinamento atmosferico e acustico, contribuiscono a mitigare gli effetti dei mutamenti climatici, riducono il pericolo di frane e smottamenti. Rendono unici i nostri paesaggi, ci regalano ombra, frutti, legno.

Ogni anno in Europa vengono inghiottiti dal cemento 1000 chilometri quadrati di suolo nell’assenza totale di norme condivise che lo difendano. Per questo oltre 300 associazioni in tutta Europa tra cui Legambiente, insieme ai cittadini, si sono mobilitati per chiedere all’UE norme specifiche per tutelare il suolo, bene essenziale alla vita, come l’acqua e l’aria”.

FIRMA LA PETIZIONE www.salvailsuolo.it