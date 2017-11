Ilva, Bellanova: incontro proficuo, proseguirà approfondimento

È partito al Mise questa mattina il confronto sul Piano ambientale Ilva presentato da Arcelor Mittal, con l’apertura del Tavolo presieduto dalla viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova. Al tavolo hanno preso parte l’azienda, le organizzazioni sindacali e i Commissari. L’azienda, ha spiegato al termine dell’incontro Bellanova, “ha illustrato nei dettagli il Piano ambientale, con l’impegno da me richiesto di inviare l’intero documento alle organizzazioni sindacali. Un primo incontro proficuo, nel quale è stato avviato il percorso di approfondimento che proseguirà nelle prossime tappe che ci siamo dati”.

Il piano di lavoro indicato dalla viceministro prevede, oltre l’incontro del 16 novembre con le istituzioni locali, il 27 pomeriggio il tavolo con i commissari che dovranno illustrare il piano degli interventi che riguardano le opere di bonifica rimaste in capo all’amministrazione straordinaria; e il 28 in due sessioni, rispettivamente per il piano industriale e per il piano ambientale. “Finito l’approfondimento nazionale, se il sindacato e azienda lo riterranno ancora utile, passeremo agli approfondimenti che riguardano i singoli siti”, ha aggiunto.

“Andiamo avanti su un percorso complesso ma sicuramente proficuo, con l’unico obiettivo di dare risposte concrete e nel più breve tempo possibile alla produzione, alla tutela dei posti di lavoro e della salute dei cittadini. Sono convinta che questo si possa e si debba fare, e su questo lavoreremo con il consueto impegno assieme a tutte le parti protagoniste di questo processo”, ha concluso Bellanova. (Adnkronos)