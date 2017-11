ArcelorMittal: vogliamo rafforzare significativamente la performance ambientale di Ilva

“La nostra ambizione e’ quella di rafforzare significativamente la performance ambientale di Ilva e di allinearla, se non addirittura di migliorarla, rispetto agli standard europei”. Cosi’ ArcelorMittal in una nota al termine dell’incontro di oggi con i sindacati al fine di illustrare il piano ambientale relativo all’Ilva di Taranto. “Il nostro programma – prosegue la nota – prevede investimenti per un totale di 1,1 miliardi ed e’ strategico per il miglioramento delle performance ambientali di Ilva, nonche’ per il suo impatto sulle comunita’ locali”.

La copertura dei parchi minerari, afferma ArcelorMittal, e’ “l’investimento piu’ consistente ed ammonta a circa 300 milioni di euro. Ci siamo impegnati a terminare questa opera entro massimo 36 mesi dalla firma del contratto di acquisto e stiamo discutendo con i commissari di Ilva in relazione all’eventualita’ di iniziare il progetto prima della formalizzazione dell’ acquisto”, conclude la nota.