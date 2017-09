“Zona 30” e “giornata senz’auto”: le iniziative del Comune di Taranto

“Zona 30” e “giornata senz’auto” sono tra le iniziative inserite nel programma della “settimana europea della mobilità sostenibile 2017″ cui aderisce anche quest’anno il Comune di Taranto. La settimana è quella dal 16 al 22 settembre 2017 e in quest’arco temporale su viale Magna Grecia sarà imposto il limite di velocità di 30km /h.

“La giornata senz’auto” è quella di venerdì 22 settembre nella quale un’area compresa tra Via Pupino, Via Pitagora, Via Cavour e Via Roma rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle 8 alle 24. La settimana europea della mobilità sostenibile è promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di incoraggiare i Comuni europei a introdurre e promuovere forme di mobilità sostenibile e iniziative innovative, ecocompatibili e condivise con la finalità di ridurre impatto ambientale e costi.

“Questa Amministrazione-spiega l’assessore Scarcia – ha in agenda la promozione delle buone pratiche per il miglioramento della viabilità urbana e della mobilità sostenibile che incidono anche sulla qualità della vita della nostra città. Lavoreremo affinché la settimana della mobilità sotsnibile, per gli scopi e le finalità che si propone, non rimanga soltanto un evento di costume ma possa modificare significativamente gli stili di vita e le abitudini dei cittadini ed affermarsi come modello di comportamento sano ed ecologico”.