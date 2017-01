WeForGreen prima cooperativa energetica di cittadini 100% EKOenergy

“Dal primo gennaio del 2017 – è scritto in una nota stampa – tutta l’energia prodotta dalla cooperativa WeForGreen Sharing e consumata nelle case dei propri soci, sarà 100% sostenibile grazie alla certificazione EKOenergy e alla tracciabilità gestita da ForGreen. Questo significa che l’energia prodotta del parco fotovoltaico della cooperativa WeForGreen Sharing che si trova in Puglia, viene acquistata da ForGreen – fondatore e promotore della cooperativa –, marchiata EKOenergy e rifornita nelle abitazioni dei soci in tutta Italia”.

EKOenergy è l’unico marchio riconosciuto a livello europeo per la certificazione di elettricità sostenibile ed è promosso da una coalizione internazionale di associazioni ambientaliste provenienti da 26 paesi europei, impegnate a promuovere l’uso delle energie rinnovabili attraverso la certificazione dell’energia fornita dagli operatori energetici. ForGreen è partner italiano di EKOenergy e dal 2016 fornisce sul mercato elettrico esclusivamente energia 100% rinnovabile e sostenibile marchiata con questa certificazione internazionale.

“Per ForGreen e per il modello cooperativo che ha sviluppato a partire dal 2011, quello della fornitura marchiata EKOenergy è un traguardo importante”, spiega Vincenzo Scotti, amministratore delegato di ForGreen. “La decisione di fornire il servizio di gestione dell’energia autoprodotta e consumata dai soci consente il completamento di un modello di comunità energetica che prima si basava sul supporto esterno per le attività di trading energetico e che oggi matura e racchiude al proprio interno tutta la filiera: dalla produzione al consumo passando attraverso una certificazione di sostenibilità internazionale. ForGreen è sempre stato per la cooperativa WeForGreen Sharing il socio fondatore e promotore che si occupava dello sviluppo dei nuovi progetti di produzione, della diffusione del modello sul mercato, della gestione dei soci, della società stessa e dei suoi fornitori. Oggi poter essere il riferimento nella cooperativa in grado di gestire il ritiro e fornitura dell’energia, consente alla stessa WeForGreen Sharing di crescere per linee interne ed acquisire sempre più lo status di società elettrica capace di unire le competenze di impresa offerte da ForGreen con quelle dei cittadini soci attenti ai temi delle rinnovabili, con un unico obiettivo di sviluppare una vera comunità energetica sostenibile ed integrata”.

“Abbiamo lavorato con il nostro socio ForGreen per riuscire a portare in casa questo servizio di ritiro e fornitura dell’energia con un duplice obiettivo: avere un maggiore controllo sulla filiera produttiva e sulla relativa fornitura ai soci, ed attribuire ulteriore valore aggiunto all’energia che autoproduciamo grazie alla certificazione EKOenergy”, dichiara Gabriele Nicolis, presidente di WeForGreen Sharing. “La nostra cooperativa e i suoi soci possono dirsi soddisfatti di essere la prima cooperativa energetica italiana ad utilizzare questi standard internazionali ed aver raggiunto un livello di sostenibilità molto completo, declinato su quattro assi portanti: sostenibilità energetica, ambientale, economica e sociale. Sostenibilità energetica raggiunta grazie al fatto che ci autoproduciamo energia con impianti condivisi; ambientale perché lo facciamo utilizzando fonti energetiche rinnovabili; economica perché i nostri soci pagano l’energia al prezzo di costo della produzione; e da ultimo sociale perché grazie ad EKOenergy possiamo contribuire allo sviluppo di progetti di elettrificazione nei paesi in via di sviluppo”.

EKOenergy che gestisce il marchio è anche responsabile per lo sviluppo e l’amministrazione del Fondo per il Clima e del Fondo per l’Ambiente, attraverso i quali realizza progetti di salvaguardia del clima e di sviluppo energetico e di riqualificazione fluviale. I soci della cooperativa WeForGreen che consumano energia certificata da ForGreen e da EKOenergy saranno consapevoli che una parte dei ricavi derivati dalla vendita di energia verranno destinati ai due Fondi gestiti dall’organizzazione internazionale.

“L’obiettivo di EKOenergy è quello di responsabilizzare i consumatori di energia elettrica e fornire loro l’opportunità di promuovere attivamente una società che utilizzi esclusivamente energia elettrica 100% rinnovabile” dichiara Steven Vanholme Program Manager di EKOenergy. “Con la nostra ecolabel aiutiamo i consumatori a trovare le soluzioni che possano veramente fare la differenza nel settore dell’energia elettrica. In questo caso, combinando la nostra ecolabel con il modello della cooperativa energetica, ForGreen è andata anche oltre. Infatti, non solo le persone sono coinvolte come consumatori, ma possono essere anche parte attiva come produttore. Questo è fantastico”.