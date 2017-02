Vertenza Marcegaglia: domani sit-in di Fim, Fiom, Uilm sotto la Prefettura

“Sensibilizzare la Regione Puglia e il Mise, affinché si impegnino con maggiore forza a ricercare un soggetto industriale che possa dare la speranza di una nuova occupazione agli 82 lavoratori Marcegaglia, impegnati – da ormai circa due anni – in azioni di lotta utili a garantire una ricollocazione nel mercato del lavoro”.

E’ l’obiettivo di Fim, Fiom e Uilm che, insieme ai lavoratori, terranno un sit all’ingresso della Prefettura domani mattina a partire dalle ore 9.00.

“C’è tanta preoccupazione – è scritto in una nota – tra questi lavoratori, che vedono il loro futuro appeso ad un filo di speranza: gli ammortizzatori sociali disponibili sono in via di esaurimento, per cui non intravedono ad oggi alcuna prospettiva occupazionale. Il Mise, insieme alla Regione Puglia e al Comune di Taranto, devono attivarsi in fretta per cercare e lanciare messaggi a tutti i soggetti che vogliono realizzare un progetto di reindustrializzazione del sito Marcegaglia. Fim – Fiom e Uilm, insieme ai lavoratori, si faranno promotori di ogni iniziativa utile ad evitare che la vertenza cada nel dimenticatoio”.