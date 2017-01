Vaccino antimeningococco B, Laricchia (M5S): gratuita anche per i nati prima del 2014

La consigliera del M5S Antonella Laricchia ha inviato una lettera a tutte le Asl pugliesi per ribadire la gratuità del vaccino antimeningococco B anche per i nati prima del 2014, così come stabilito dalla legge regionale n.40 del 30/12/2016. La nota è stata scritta in seguito alla segnalazione di una famiglia che al momento della prenotazione del vaccino per una bambina nata nel 2013, si è vista consegnare un bollettino per il pagamento in favore dell’ ASL BA di 74,04€, per la prima dose.

“Ho scritto a tutte le ASL competenti. e in copia al Presidente della Regione Emiliano, al Presidente della Commissione Sanità Giuseppe Romano e al direttore del dipartimento Politiche della Salute Giancarlo Ruscitti – spiega la consigliera pentastellata – per ricordare quanto disposto dall’art 52 della legge di stabilità regionale 2017 ovvero che “È assicurata con oneri a carico del Servizio sanitario regionale la vaccinazione “anti meningococco B” anche per i nati prima dell’anno 2014”. La legge è entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione (30/12/2016), per questo alcun pagamento è dovuto dal cittadino per la somministrazione del vaccino anche in favore dei nati prima del 2014. Invitiamo le ASL – conclude la Laricchia – a consentire l’immediata attuazione della normativa, dove occorra fornendo anche indicazioni agli uffici e ai soggetti preposti alla prenotazione sulle modalità operative da seguire. Ma soprattutto, informiamo i cittadini ignari (non per colpa loro) che hanno il diritto a una vaccinazione gratuita e che possono ricordare questo diritto se viene loro richiesto un pagamento”.