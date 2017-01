Vaccinazione gratuita anti Meningococco B nati prima 2014, Perrini (Cor) sollecita Emiliano

Di seguito le dichiarazioni del consigliere regionale Renato Perrinin (Cor).

Niente da fare, la Regione proprio non riesce a brillare per celerità. In occasione dell’approvazione della legge di Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ho proposto uno specifico emendamento, poi diventato l’art. 52 della legge della regione Puglia, n.40 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata disposta la gratuità del vaccino anti meningococco B per tutti i nati prima del 2014; la vaccinazione sarà a carico del servizio sanitario regionale. Purtroppo però continuano ad arrivarci segnalazioni da ogni città pugliese, di mamme che si sono recate nelle loro Asl di competenza per far vaccinare gratuitamente i loro figli e che si sono sentite rispondere: “Non sappiamo nulla”. Meglio invece sono andate le mamme della provincia di Taranto, poiché quantomeno la Asl jonica, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, e su mia precisa sollecitazione, ha fatto circolare un documento negli ambulatori e tra i pediatri, che di fatto accoglie la norma in questione e spiega che per applicarla serve una circolare esplicativa da parte della Regione. Si tratta però, al momento, di una circolare fantasma, perché non vi è nessuna traccia.

Dunque pur avendo scritto un norma più che valida, tant’è che è di queste ore l’annuncio del ministro Lorenzin del nuovo Piano nazionale Vaccini, che prevede, guarda caso, la somministrazione gratuita ai bambini dei vaccini contro il meningococco B, la Regione non riesce a redigere una circolare da inviare alle Asl regionali affinchè si facciano carico del servizio in questione. L’invito dunque lo rivolgiamo al presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, affinchè solleciti gli uffici competenti ad agire con rapidità. Le mamme non possono più restare in questo limbo.