I I più alti tassi di penetrazione di smartphone (91%) e tablet (60%) si registrano in Italia, rispetto al resto d’Europa (con una media di penetrazione del 77% – smartphone – e 49% – tablet). Coccolati da questi strumenti e spinti da una sempre più pressante crisi economica sono sempre più gli italiani-consumatori che si rivolgono al mercato digitale in cerca di sconti e offerte “imperdibili”.

Ma quali sono i rischi, considerato che insieme ai dispositivi è in crescita anche il fenomeno delle truffe on line. Per discutere di questo si riunirà il prossimo mercoledì 27 settembre il Congresso Regionale dell’UDiCon, Unione per la Difesa dei Consumatori che in Puglia. Per l’occasione sarà a Taranto il presidente nazionale dell’UDiCon, Denis Nesci e il presidente regionale uscente Daniele Della Rocca. Nel corso del Congresso si parlerà anche di tutela dei consumatori e ruolo delle autonomie locali.

Esistono protocolli e intese a livello nazionale e best practies su diversi territori regionali – afferma Della Rocca – per questo è indispensabile continuare a tessere relazioni territorio per territorio considerato che proprio le autonomie locali hanno il dovere statutario di curare gli interessi dei cittadini.