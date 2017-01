Topi in via Crispi? La paura e l’appello dei commercianti

“La foto allegata è eloquente: in via Crispi 8 c’è una grossa tana al di sotto di un marciapiede. Molto meno chiara – è scritto in una nota stampa – è la nostra paura che, con l’arrivo dei mesi più caldi, qui possa esplodere una vera e propria emergenza. Il fatto in buona sostanza è che, da questa tana, abbiamo più volte avvistato grossi topi, peraltro molto aggressivi. Qualcuno, come me o uno dei tanti commercianti della zona, sig Locritani, ha provato a contattare qualche ufficio comunale, ma, ad oggi, tranne un rinvio ad esporre la lamentela sul sito web del Comune, gli impiegati interpellati non ci hanno fatto capire a chi dobbiamo rivolgerci”.

“Si badi bene che, dietro questo comunicato, c’è solo rabbia.

Non c’è alcun secondo fine. Io, come tanti altri commercianti jonici, ho abbracciato il progetto Made in Taranto perché credo in un futuro migliore della città. Siamo noi la spina dorsale dell’economia cittadina.

Perciò non comprendiamo il senso di abbandono e di mancanza di controlli in molte zone di Taranto.

Paghiamo tutti le tasse. A maggior ragione ci aspettiamo servizi all’altezza della situazione.

Auspichiamo un intervento immediato di derattizzazione o comunque un sopralluogo urgente da parte di chi di competenza.

Mancano pochi mesi all’estate. Topi e scarafaggi potrebbero avere la meglio sul nostro ottimismo barcollante”.