Tartaruga uccisa a Taranto, De Franchi: sono sgomento e indignato

“Sono sgomento e indignato. I criminali che uccidono specie protette calpestano un pezzo meraviglioso di creato e il lavoro e l’abnegazione di chi controlla, presidia e custodisce il nostro patrimonio. Non staremo a guardare, continueremo a presidiare e a lottare accanto al WWF perché la bellezza prevalga”. Queste le parole dell’assessore all’ambiente Rocco De Franchi nell’apprendere la notizia della tartaruga brutalmente uccisa probabilmente da pescatori di frodo durante una pesca non autorizzata. L’assessore e vice sindaco ha prontamente contattato Fabio Millarte del WWF per conoscere i dettagli e ha garantito vicinanza e massima collaborazione dell’amministrazione tutta.