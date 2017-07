“Taras in MoVimento”: dal 9 luglio parte il mini tour “Spiaggia Attiva”

“Su proposta del meetUp “Taras in MoVimento” supportata dal Movimento 5 Stelle, partirà da domenica prossima (9 luglio) un mini tour di tre date denominato SpiaggiAttiva.

Il tour ha lo scopo di far conoscere ai cittadini le varie iniziative che stiamo portando avanti, avvicinare la gente al M5S e dare loro risposte a qualunque tipo di domanda. Sono state scelte le spiagge come luogo d’incontro, non solo perché il periodo estivo lo consente, ma anche simbolicamente per accendere i riflettori sui luoghi più belli della nostra costa, posti che andrebbero valorizzati degnamente.

Il tour toccherà le spiagge di San Vito (viale del Tramonto) domenica 9, Leporano (Saturo) domenica 16, Talsano (Tramontone) domenica 23. Sarà con noi, affiancandoci sinergicamente nei banchetti, anche il meetUp di Leporano. A margine dell’iniziativa ci sarà la raccolta firme sulla petizione “SAVE PERTUSILLO”.

In tantissimi hanno abbracciato la nostra proposta, sono infatti ad oggi più di 40 le associazioni ed i meetup che aderiscono all’iniziativa, oltre a Taras in MoVimento ci saranno: Taranto Pentastellata, LiberiAmo Taranto, Pulsano 5 stelle, Amici di Beppe Grillo Massafra, Meetup San Giorgio Jonico, Amici di Beppe Grillo Grottaglie, Martina in Movimento, Meetup Ginosa Marina, Gioia in MoVimento, Bari Revolution, Triggiano 5 Stelle, Capurso 5 Stelle, Amici di Beppe Grillo Valenzano, Leporano 5 stelle, Amici di Beppe Grillo Montemesola, Casamassima in Movimento, Laterza Attiva 5 Stelle, Manfredonia in Movimento, San Giovanni Rotondo in MoVimento, Monteroni 5 Stelle, Amici di Beppe Grillo delle Terre di Mezzo (San Cassiano, Poggiardo, Botrugno, Ortelle, Minervino, Surano, Nociglia, Spongano, Sanarica, Muro Leccese), Meetup Carmiano & Magliano, Meetup Casarano 5 Stelle, Gagliano del Capo 5 Stelle, Comitato 5 Stelle Bisceglie, Cutrofiano in MoVimento, Copertino 5 Stelle, San Pancrazio, Salentino 5 Stelle, Monte Sant’Angelo in Movimento, Fasano 5 Stelle, Comitato Taranto Lider, Movimento 5 Stelle Bitetto, MovimentiamoNoci.

L’idea nasce dall’ormai arcinoto problema che sta riguardando da vicino l’intera Puglia e la Basilicata. Il nostro bene primario (l’acqua) proveniente dalla diga del Pertusillo è a rischio inquinamento. Già da marzo molti sindaci delle zone limitrofe all’area interessata, denunciarono la presenza di idrocarburi nelle acque potabili dell’invaso. La segnalazione arrivò da alcuni cittadini allarmati per la presenza di una grossa chiazza marrone nelle acque prospicienti la diga.

L’Arpab (Agenzia Regionale per la protezione Ambientale della Basilicata) rassicurò tutti spiegando che si trattava di un normale fenomeno dovuto alla presenza di alghe, così come giustificato anche tempo prima per una cospicua moria di pesci sempre nello stesso invaso. Qualcuno però, prendendo alla lettera ciò che diceva Milan Kundera “il valore della coincidenza è pari al suo grado di improbabilità”, ci ha voluto vedere chiaro, e da analisi condotte privatamente si è scoperto che non c’è proprio nulla di cui stare tranquilli.

Le analisi hanno evidenziato la presenza di metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici che hanno portato il BOD (la richiesta di ossigeno) sino a nove volte oltre il limite fissato dalla normativa, in sintesi: acqua paragonabile allo scarico di un impianto petrolchimico.

Sono passati alcuni mesi ma nessuno fra gli organi competenti e le istituzioni sembrano scandalizzarsi, questo succede quando ci sono di mezzo soldi e grossi interessi.

L’acqua del Pertusillo interessa direttamente i cittadini pugliesi in quanto costituisce una delle principali fonti di approvvigionamento idrico dell’acquedotto della nostra regione. La nostra iniziativa vuole innanzitutto sensibilizzare l’opinione pubblica e allo stesso tempo chiedere al Presidente Emiliano e all’Acquedotto Pugliese di accertare definitivamente la salubrità dell’acqua che giunge ai rubinetti delle nostre abitazioni, intraprendendo tutte le azioni a tutela dei consumatori”.

TARAS IN MOVIMENTO