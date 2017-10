Taras in MoVimento: “Le scuole partecipino alla Call for schools di Maker Faire Rome 2017”

Gli attivisti del Meetup Taras in MoVimento invitano tutte le scuole ioniche di secondo grado a non lasciarsi sfuggire l’occasione di mettere mostra le proprie eccellenze durante il Maker Faire Rome 2017. Di seguito la nota stampa.

Anche quest’anno, dal 1 al 3 dicembre 2017, la manifestazione di livello europeo “Maker Faire – The European Edition”, presenterà le tante proposte legate al dibattito sull’innovazione, sulla diffusione della cultura digitale e sullo sviluppo all’imprenditorialità individuale e collettiva.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca intende promuovere la partecipazione delle scuole le quali potranno dimostrare, come nelle precedenti edizioni, il proprio know-how di creatività, ingegno ed inventiva.

La manifestazione Maker Faire Rome 2017 prevede una sezione dedicata alle scuole intitolata “Call for Schools”, attraverso la quale sarà possibile presentare progetti originali ed innovativi che verranno selezionati da una apposita giuria. La partecipazione è aperta alle scuole secondarie di secondo grado e agli ITS (Istituti Tecnici Superiori). Ai progetti selezionati verrà offerto uno stand all’interno della manifestazione.

I referenti del progetto dovranno garantire la presenza sia nella fase di allestimento che per l’intera durata della manifestazione. Saranno a carico dell’organizzazione Maker Faire Rome 2017 le spese di viaggio e soggiorno per un docente accompagnatore e due studenti. Le richieste di partecipazione alla Call for Schools 2017, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 28 ottobre 2017.

Tutti i progetti partecipanti saranno valorizzati sul sito web della Manifestazione e il press & media team li farà conoscere a giornali, radio e televisioni nazionali ed internazionali.