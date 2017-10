Taras In MoVimento: “Efficientamento Energetico immobili pubblici con il FESR 2014-2020”

Il Meetup Taras In MoVimento ha recentemente inviato una istanza diretta al Comune di Taranto ed alla ASL con la quale si chiede agli enti di partecipare all’avviso di selezione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed avente ad oggetto “4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Di seguito la nota stampa.

La citata Deliberazione, oltre a disciplinare le modalità di concessione dei contributi di cui all’Azione 4.1 per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, assegnava altresì una dotazione pari a € 157.000.000, avente per beneficiari: Amministrazioni Pubbliche, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, Amministrazioni Statali, con riserve di € 10.000.000 per le Amministrazioni Statali e di € 30.000.000 per le Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali.

Da quanto risulta agli scriventi, il Comune di Taranto ha inteso partecipare al predetto bando predisponendo la documentazione avente ad oggetto “Lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio destinato a sede decentrata del Comune di Taranto ubicato in piazza De Amicis nel quartiere Tamburi” e che prevede opere di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio (pareti verticali e copertura) mediante demolizione e ricostruzione degli elementi di finitura ammalorati, isolamento termico a cappotto delle superfici opache verticali (pareti) ed orizzontali (coperture) delimitanti il volume riscaldato, sostituzione di chiusure verticali trasparenti comprensive infissi, sistemi di schermatura solare, impianto fotovoltaico, impianto di illuminazione con lampade a LED e unità centralizzata di condizionamento.

Non ci risultano, invece, progetti presentati dalla locale ASL che dispone di immobili che pur meriterebbero degli interventi di efficientamento energetico. Ricordiamo, infine, che i termini di presentazione della domanda scadono alle ore 24:00 del 21 Ottobre prossimo ed esortiamo, quindi, la ASL Taranto a non lasciarsi sfuggire questa occasione.