Taras lancia «Agorà»: workshop su impresa turistica e sociale

TARANTO – Storie di successo per dare vita a imprese turistiche e sociali in un workshop gratuito per fornire nuovi strumenti ai giovani che cercano il modo di trasformare idee in lavoro e crescita. Si intitola «Agorà» il nuovo ambizioso appuntamento ideato da «Taras», progetto centrato sulla valorizzazione in chiave turistica del territorio sostenuto da Fondazione con il sud e promosso da Programma Sviluppo in rete con il Comune di Taranto, l’Università degli Studi di Bari tramite il Dipartimento Jonico, Confcooperative Taranto, Centro Servizi Volontariato Taranto, Istituto Professionale di Stato Cabrini e Universus Csei.

All’appuntamento, fissato per il 21 luglio prossimo alle 9.30 nella sede del Mu.Di. nella città vecchia, lo startupper Francesco Schettini proverà attraverso la sua esperienza e dinamiche partecipative a stimolare i partecipanti a promuoversi e a trasferire gli elementi fondamentali per generare e applicare al caricamento di un’idea all’interno del nascente incubatore.

Non solo turismo: nel workshop infatti, attraverso alcuni esempi, Schettini cercherà di sostenere i partecipanti nel percorso di trasformazione delle idee verso i principi dell’impresa sociale. Il progetto Taras, quindi, continua la sua corsa verso un’idea di futuro alternativo per Taranto: nell’ambito delle azioni di incubazione di nuova impresa turistica e sociale le quattro ore di lezione interattiva e gratuita permetteranno ai partecipanti di certificare grazie a un attestato di partecipazione

Per prendere parte ai lavori è obbligatorio preiscriversi tramite il form presente nella home page di www.progettotaras.it