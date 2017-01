A Taranto il violino acciaio e velluto di Valeriy Sokolov

Il violinista Valeriy Sokolov sarà il protagonista, con l’Orchestra Ico Magna Grecia diretta da Luigi Piovano, di “Brahms in forma di danza”, il concerto con cui torna al grande repertorio classico la XXV Stagione “Eventi Musicali” dell’Istituzione Concertistico Orchestrale “Magna Grecia”, un evento reso possibile da Basile Petroli.

“Nato – è scritto in una nota – nel 1986 a Kharkov, Valeriy Sokolov, violinista cresciuto alla formidabile scuola di una leggenda dell’archetto come Yehudi Menhuin, appena trentenne è già una solida realtà del concertismo classico internazionale, tanto da essere sempre più richiesto per le sue interpretazioni sorprendentemente mature di alcune delle opere più difficili del repertorio violinistico; da anni, inoltre, Valeriy Sokolov è legato, con un contratto in esclusiva, all’importante etichetta Emi/Virgin Classics per la quale ha già inciso numerosi cd”.

“Al Teatro Orfeo di Taranto, giovedì 19 gennaio alle ore 21, Valeriy Sokolov si misurerà con il grandioso Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 77 di Johannes Brahms, universalmente considerato come una delle partiture più riuscite del compositore tedesco, uno dei concerti per violino più famosi ed eseguiti nella storia della musica. Composto da Brahms a quarantacinque anni, in una delle sue più tranquille e feconde stagioni creative, il Concerto per violino e orchestra è percorso in gran parte da una esuberanza di melodie e da una radiosa amabilità di tono, una splendida partitura la cui esecuzione richiede al solista non comuni capacità interpretative e un notevole virtuosismo”.

“In questo concerto – continua il comunicato – l’Orchestra Ico ‘Magna Grecia’ avrà sul podio il suo direttore musicale, Luigi Piovano, raffinato ed esperto direttore, nonché ‘primo violoncello’ dell’Orchestra di Santa Cecilia di Roma. Con la sua direzione l’Orchestra ‘Magna Grecia’ eseguirà in questo concerto anche le travolgenti Danze Ungheresi di Johannes Brahms, popolarissime composizioni che recuperano la tradizione popolare zigana”.

“Sono un appassionato omaggio alle canzoni di quel mondo zingaresco che il giovane Brahms aveva conosciuto, annotandosene le melodie, nelle birrerie viennesi e in occasione di una sua tournée in Ungheria con il violinista Ede Remémyi, per poi farle rivivere in queste composizioni mantenendone la straordinaria vitalità, fatta di varietà e leggerezza ritmiche”.

"Brahms in forma di danza" con Valeriy Sokolov e l'Orchestra Ico "Magna Grecia" diretta da Luigi Piovano, concerto della stagione XXV "Eventi musicali" 2016-2017 dell'ICO "Magna Grecia", si terrà giovedì 19 gennaio (ingresso ore 20.30 – start ore 21.00), al Teatro Orfeo di Taranto.

