Taranto, vaccinazione gratuita meningite ceppo B: c’è l’ok per i bambini fino a 7 anni

Di seguito le dichiarazioni del consigliere regionale Renato Perrini (Cor).

Finalmente posso dare la comunicazione ufficiale. Grazie ad un emendamento aggiuntivo da me presentato nell’ambito della legge di Bilancio di fine dicembre e pubblicata successivamente sul Burp, la Asl di Taranto ha accolto la gratuità del vaccino contro il meningococco di tipo B, anche per i bambini nati prima del 2014.

In questo link (l’aggiornamento è di oggi, 5 gennaio 2017) https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36057/informazioni-preventive-su-meningite potete verificarlo.

In attesa di conoscere i criteri da estendere a tutta la Regione, la Asl di Taranto, ha stabilito che, almeno per il momento, la gratuità del vaccino si estende ai bambini fino ai 7 anni di età (periodo in cui si verifica il 90% di casi di meningite da ceppo B). Ringrazio la Asl di Taranto, nella persona del direttore generale Stefano Rossi, per la celerità messa in campo. Nei mesi scorsi ho accolto lo sfogo di un gruppo di mamme la cui voce era perennemente inascoltata. Il risultato raggiunto è per loro. Questa è politica dei fatti, per il bene delle famiglie e delle comunità.