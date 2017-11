Taranto: un giovane lancia il progetto per fare la spesa on line

Approda anche a Taranto – così come accade da tempo in altre città italiane – la “spesa on line”. L’idea è di un giovane che ha scelto di investire nella sua città, gettando le basi per un nuovo modo di intendere gli acquisti e così come il mercato. Taranto, insomma, si adegua ai tempi che cambiano, complice il primo servizio di spesa. Nasce infatti www.okspesa.it già operativo e a disposizione di tutti: basta ordinare tramite il portale e i prodotti vengono consegnati direttamente a casa.

DA CAMERIERE A IMPRENDITORE

A descrivere il progetto è il venticinquenne imprenditore Mirco Barletta: tarantino, che, laurea in Economia in tasca, anni fa è volato in Inghilterra alla ricerca della grande occasione. La permanenza britannica, passata a fare il cameriere, ha consolidato in lui la voglia di creare qualcosa per la propria città: <<Lavorare all’estero ti porta a riflettere sul valore di quello che hai lasciato, per questo sono tornato a casa mia con l’intenzione di fare qualcosa. Osservando anche quello che accade al nord Italia, mi sono reso conto che i piccoli acquisti di ogni giorno sono sempre più diffusi sul web. A Taranto questo tipo di commercio mancava. E allora, eccomi qui>>.

LA NONNA ISPIRA LO SHOPPING ONLINE

A suggellare l’idea di Mirco, anche un singolare episodio: <<Mia nonna è rimasta in casa per qualche tempo a causa di un infortunio – commenta – e non ha avuto la possibilità di fare la spesa. Questa circostanza mi ha convinto ulteriormente a realizzare un servizio che possa essere utile soprattutto a chi ha difficoltà a spostarsi. Penso ai diversamente abili, alle persone ammalate o a chi, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad uscire di casa>>.

TARANTO AL PASSO CON I TEMPI

Sul portale si trova la classica lista della spesa, divisa in diversi settori, come frutta e verdura, formaggi, caffè, pasta, passando per prodotti per l’igiene personale e la casa, senza dimenticare articoli per gli amici a quattro zampe. Basta collegarsi sul sito e selezionare i prodotti che si intende acquistare. Un fattorino di fiducia porta la spesa a casa del cliente che può pagare online oppure al momento della consegna. La merce arriva in pochissimo tempo e il servizio copre l’intera città di Taranto e molti comuni della provincia.

Infine, va detto che il fenomeno dello shopping online è sempre più presente nella vita degli italiani. A confermarlo il recente studio “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2017/2018”, realizzato dall’Istituto tedesco “Qualità e Finanza”: delle prime cinque aziende più apprezzate, tre utilizzano internet come strumento di ordine e consegna dei prodotti.