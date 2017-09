La normativa che riguarda il lavoro è in continua e veloce evoluzione, soprattutto quella che riguarda le nuove forme contrattuali che privilegiano la flessibilità del rapporto lavorativo. Questo impone un aggiornamento continuo a tutte le figure che operano nel settore, soprattutto ai consulenti del lavoro che devono mettere le aziende in condizione di cogliere le numerose opportunità offerte dalle nuove forme contrattuali.

Va in questa direzione il convegno organizzato dal Consiglio Provinciale di Taranto dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro su “La flessibilità del lavoro alla luce delle ultime disposizioni normative. Profili operativi: lavoro intermittente occasionale e contratto a termine”. La manifestazione, organizzata in collaborazione del portale professionale “lavoropiu.info”, si terrà, a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 20 settembre, presso la “Sala Resta” della Cittadella delle Imprese della Camera di Commercio, in viale Virgilio 152 a Taranto.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti, e dà diritto a crediti per la formazione professionale continua. Dopo i saluti di Giovanni Prudenzano, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Taranto, relazionerà Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi CNDCL (Consiglio Nazionale Dei Consulenti del Lavoro), pubblicista, presidente della Commissione Certificazione dell’Ordine di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il noto esperto tratterà tematiche relative alla flessibilità del lavoro, intermittente e lavoro occasionale, ai licenziamenti, alle tutele crescenti e, infine, al welfare aziendale.