Taranto: in via Duomo lo sgombero di un locale di proprietà del Comune

Da fuori sembrava un circolo ricreativo ma l’attività era esercitata senza autorizzazione in un locale in via Duomo di proprietà comunale occupato abusivamente. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia Locale, con unità della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sgombero del locale firmata dal Dirigente del Patrimonio.

“Porteremo avanti un’azione mirata al recupero di tutte le unità immobiliari di proprietà comunali occupate abusivamente per rientrare nella disponibilità del nostro patrimonio immobiliare -spiega l’Assessore al Patrimonio, Francesca Viggiano. “Se vogliamo puntare alla valorizzazione dell’Isola e al suo rilancio socio economico e culturale il nostro driver d’azione deve passare necessariamente dall’attuazione e dal ripristino delle condizioni di legalità. Intanto stiamo lavorando sul monitoraggio e sul censimento di tutti i nostri beni immobiliari.”