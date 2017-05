A Taranto tutto pronto per Bicincittà 2017: appuntamento il 14 maggio

“Segnate tutti la data del 14 maggio, un grande evento per la nostra città!”. Non lascia dubbi sulla carica di entusiasmo che pervade gli organizzatori, la dichiarazione rilasciata oggi nella conferenza stampa,tenutasi presso la Galleria Auchan, da Giuseppe Murciano, presidente della asd MTB TARANTO BIKERS, che, per il terzo anno consecutivo, organizza il BICINCITTÀ 2017; l’iniziativa prevedibilmente porterà centinaia di persone di ogni età, lungo le strade che attraversano Taranto, “per dire no all’inquinamento, no al traffico, si allo sport sano e alla socializzazione, promuovendo il piacere si spostarsi in bicicletta in una città che permetta finalmente di farlo.”

“L’orario per ritrovarsi ai Giardini Virgilio in v.le Magna Grecia, è fissato per le 8.15 mentre il percorso inizierà alle 9,30 – gli fa eco la vicepresidente, Vincenza Ciammella – e tutti insieme ci sposteremo in un percorso accessibile anche ai bambini. Quel giorno avremo con noi gli Amici del Mini Bar,con la onlus Arcobaleno nel cuore, che sta raccogliendo fondi per l’assunzione di pediatri oncologi presso la Asl jonica, tramite l’acquisto delle ormai celebri magliette, che sarà possibile comprare ed indossare anche la mattina stessa.”

Oltre ai Bikers, erano presenti, tra gli altri, Mauro Tatulli, property manager Auchan Mesagne-Taranto, le ragazze del Mini Bar, i volontari della Protezione civile e l’assessore allo sport del Comune di Taranto, Francesco Cosa, che hanno ben spiegato gli obiettivi ed il programma della giornata, giunta quest’anno alla 31* edizione, e che coinvolge oltre 100 città italiane. Una festa dello sport per tutta la famiglia, dunque, una passeggiata non agonistica in bicicletta per occupare i centri urbani e chiedere aria pulita, strade più sicure e città più vivibili.

BICINCITTÀ 2017 rientra tra le manifestazioni della Giornata Nazionale della Bicicletta promossa dal ministero dell’Ambiente in piena sintonia con la campagna “SALVACICLISTI”, alla quale la Uisp ha aderito. BICINCITTÀ 2017 mette, infatti, al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni il tema della sicurezza stradale, chiedendo la realizzazione di piste ciclabili e la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile. Non a caso, la passeggiata farà sosta nella centrale Piazza Maria Immacolata dove si assisterà al lancio di tanti palloncini con la scritta: “Salva ciclisti”.

Al termine ci sarà la chiusura ai Giardini Virgilio dove tutti i componenti dell’a.s.d. MTB TARANTO BIKERS ringrazieranno e saluteranno i partecipanti, distribuendo un ricordo a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Nel finale Grande Estrazione con Ricchi premi: 1° una Moutain Bike, offerta da Cicli Marangiolo; 2° una City bike offerta da un nostro Sponsor, e tantissimi altri ricchi premi. Le iscrizioni (la quota è di soli 3 euro) sono aperte presso i punti vendita: Marangiolo, Pap sport, South bikers. Dall’11 maggio i Mtb bikers saranno anche presenti nella galleria Auchan dalle 17:30 alle 20:30. Borraccia e vari gadget da ciclopasseggiata saranno assicurati ai primi 400 iscritti.