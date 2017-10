Taranto presente a “Fa’ la cosa giusta! Umbria” con Creativiviaggi

Le diverse anime della sostenibilità al centro della Fiera del consumo consapevole “Fa la cosa giusta! Umbria” che si terrà a Bastia Umbria dal 6 all’8 ottobre; una tre giorni di eventi gratuiti non stop con al centro la mostra-mercato dei prodotti e servizi green. Seminari, workshop, dibattiti, educazione e didattica, tante le modalità per spiegare come un diverso stile di vita più sostenibile aiuti l’ambiente e il paniere della spesa. Tante le presentazioni, i convegni, ed ancora cooking show, laboratori pratici, benessere del corpo e della mente, non ultimo un programma riservato alle famiglie e alle scuole sulla qualità della vita. Creativiviaggi ci sarà.

Anche nell’ambito del turismo si può parlare di sostenibilità e responsabilità. Come fa da anni la Creativiviaggi – tour operator-organizer e agenzia viaggi di Taranto – che promuove e progetta viaggi individuali e di gruppo seguendo i criteri ed i valori dell’Economia Civile: centralità della persona, sostenibilità ambientale, rispetto, sviluppo e valorizzazione del luogo visitato; prediligendo strutture ricettive, guide turistiche e aziende di trasporto che fanno della sostenibilità un punto di riferimento certo. In Italia o all’Estero i nostri percorsi aggiungono alla conoscenza dei luoghi quello dell’ambiente umano, e se volete gustare la bellezza della natura ed il significato profondo di un viaggio vi suggeriamo i cammini a piedi tramite il brand Turismo Lento.

Creativiviaggi, quale sede provinciale di AITR – Associazione Italiana di Turismo Responsabile- ha sposato a pieno i valori della sostenibilità proponendo un turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture; […] riconoscendo la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio».

“Fa la cosa giusta! Umbria”, attraverso la Creativiviaggi, mostrerà come anche a Taranto la sostenibilità non è più solo evocata ma è diventata protagonista di una nuova economia possibile specie in ambito turistico.