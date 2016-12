Taranto, parcheggio tra gli scavi archeologici: interviene il Meet Up “Amici di Beppe Grillo”

Ci fa piacere constatare che anche altri hanno preso a cuore una vicenda ripetutamente sviscerata da InchiostroVerde: il parcheggio che si sta realizzando tra gli scavi archeologici in zona Croce (leggi qui). Una storia che la dice lunga sulla scarsa lungimiranza degli amministratori pubblici locali.

Il Meet Up “Amici di Beppe Grillo” di Taranto ha inviato un’istanza al Comune di Taranto per conoscere le motivazioni della mancata elaborazione del progetto di valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici emersi in località Croce.

“Nelle fasi che hanno preceduto i lavori per la realizzazione dei parcheggi di interscambio, finanziati con i fondi FESR 2007-2013 – si legge in una nota stampa – sono stati individuati diversi resti di interesse archeologico. Ad oggi non risulta però che il Comune di Taranto abbia provveduto ad elaborare il progetto di valorizzazione del sito”.

Il Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto”, inoltre, ha richiesto informazioni in merito ad un eventuale subappalto dei lavori per il parcheggio di interscambio, oltre alla richiesta di copia degli atti di aggiudicazione dell’appalto stesso.