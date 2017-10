TARANTO – Ieri mattina il sindaco Rinaldo Melucci e l’Assessore ai lavori pubblici Aurelio Di Paola hanno incontrato i vertici locali della Marina Militare, per approfondire le attività di possibile collaborazione attraverso l’avvio una serie di tavoli informali tematici. Diversi i temi in discussione già in questo primo confronto, tra i quali: le modalità per la ripresa dell’utilizzo del centro sportivo di via Cugini, gli interventi straordinari di adeguamento del ponte girevole, ulteriori ipotesi di progetti congiunti.

Si è fatto altresì un punto di situazione sul progetto di cessione della stazione torpediniere e si è affrontato il tema dell’organizzazione del prossimo Trofeo del Mare “Città di Taranto”, all’interno del quale allestire un workshop nella suggestiva cornice di palazzo Pantaleo su sport e cultura nautici. La rassegna si svolgerà dal 5 al 15 ottobre ed è destinata ad ospitare importanti competizioni sportive, aventi il Mar Piccolo ed il Mar Grande come campi di regata.