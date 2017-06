Taranto, M5S: il Comune approva solo 500mila euro di debiti fuori bilancio

Il M5S Taranto oggi ha assistito alla seconda convocazione del Consiglio Comunale uscente. All’ordine del giorno 41 debiti fuori bilancio del Civico Ente da approvare, per un totale di circa 8 milioni di euro. “Dopo quasi tre ore di Consiglio Comunale il risultato è che sono stati approvati poco più di mezzo milione di euro di debiti fuori bilancio e che è stata rinviata la decisione per i restanti 7.443.238 euro”, ha spiegato il Portavoce Francesco Nevoli. Qual è stato il criterio scelto dal Consiglio Comunale per rinviare la decisione? “È un criterio che non esiste, non è un criterio giuridico e non è un criterio politico: non sono stati approvati i debiti fuori bilancio con un importo molto sostanzioso. Ancora una volta maggioranza e opposizione non si sono assunti la responsabilità nei confronti dei Cittadini”, ha sottolineato Nevoli.

“Abbiamo notato con nostro stupore che alcuni Consiglieri che per cinque anni erano all’opposizione, prossimi a diventare Assessori, hanno votato alcuni debiti fuori bilancio”, ha aggiunto il Portavoce Massimo Battista.

“Facciamo un appello ai cittadini: quando si insedierà il nuovo Consiglio Comunale venite a presenziare così da vedere chi ha portato questa città nel degrado più assoluto. Un degrado targato Pd”, ha concluso Battista.