La musica classica così non l’avete mai ascoltata: in uno straordinario concerto si esibirà a Taranto lo Janoska Ensemble con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Simone Zuccatti, il direttore che l’anno scorso ha vinto il “Premio del Pubblico” al Concorso internazionale per direzione d’Orchestra “Nino Rota”.

Lo Janoska Ensemble è stato definito come “un soffio di aria fresca” nella musica classica: è un‘atipica formazione cameristica che, composta dai quattro fratelli Janoska, propone inusuali e personalissime “rivisitazioni“, improntate al virtuosismo più sfrenato, di brani del grande repertorio della musica classica.

Il loro grande successo sta nella varietà dei generi musicali, sempre interpretati però nel loro unico “stile Janoska”, che può essere descritto come la creazione di un nuovo “ibrido” basato su una straordinaria combinazione tra musica tzigana, classica, il tango e un pizzico di pop!

Sonorità innovative che hanno decretato il successo globale dello Joanoska Ensemble che, infatti, da anni incide CD per la prestigiosa “etichetta gialla” della Deutsche Grammophon. Il valore della famiglia, il patrimonio culturale e la tradizione si fondono nello Janoska Ensemble, formato da quattro fratelli che hanno una visione unitaria nel condividere la musica.

Provenienti da una famiglia di musicisti, nati a Vienna, i Jánoškas sono costituiti da Ondrej, Frantisek, Roman e Arpad, quattro i fratelli che hanno ricevuto la migliore formazione musicale classica in Europa. Oltre ad esibirsi come solisti in tutto il mondo, insieme hanno suonato in alcune delle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo, tra cui il famoso Musikverein di Vienna, la Carnegie Hall di New York, l’Opera House di Sidney.

Guidato da Frantisek Janoska, il gruppo ha suonato assieme a molte leggende del panorama musicale, tra cui Bobby McFerrin, Al Jarreau, Angelika Kirchschläger, Felicity Lott, Helmut Lotti, Bireli Lagrene e Roy Hargrove.

A Taranto lo Janoska Ensemble proporrà, con l’Orchestra ICO “Magna Grecia” diretta da Simone Zuccatti, un programma con musiche di Johann Strauss, Fritz Kreisler, Frantisek Janoska, Pablo de Sarasate, Astor Piazzolla, Georges Bizet, Niccolò Paganini, Cesar Portillo de la Luz e Wolfgang Amadeus Mozart; tutti i brani sono però stati “arrangiati” da František Janoska e lo Janoska Ensemble in versioni che lasceranno a bocca aperta il pubblico!

“Janoska Ensemble”, concerto della stagione XXV “Eventi musicali” 2016-2017 dell’ICO “Magna Grecia”, si terrà giovedì 20 aprile (ingresso ore 20.30 – start ore 21.00), al Teatro Orfeo di Taranto, un evento reso possibile da Bernardi Dolcezze d’Autore.

"Janoska Ensemble", concerto della stagione XXV "Eventi musicali" 2016-2017 dell'ICO "Magna Grecia", si terrà giovedì 20 aprile (ingresso ore 20.30 – start ore 21.00), al Teatro Orfeo di Taranto

PROGRAMMA CONCERTO

Johann Strauss II (1825-1899) / Boris Fomin (1900-1948)

Overture Fledermaus, alla Janoska

Fritz Kreisler (1875-1962)

Capriccio Viennese

František JANOSKA (1986)

Musette pour Fritz (Omaggio a Fritz Kreisler)

Cesar Portillo de la Luz (1922-2013)

Contigo della Distancia

Pablo de SARASATE (1844–1908) / Serbian Traditional

Tarantella vs. Niška Banja

Georges BIZET (1838–1875) / Franz WAXMAN (1906–1967)

Carmen Fantasie (Fantasia sull’opera Carmen)

Roman JANOSKA (1989)

Melody for Melody

A. MOZART (1756–1791) / František JANOSKA (1986*)

Rumba for Amadeus

Astor PIAZZOLLA (1921-1992)

Adios Nonino

Niccolò PAGANINI (1782–1840) Janoska ENSEMBLE

Paganinoska