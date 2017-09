Taranto: i Lions promuovono il territorio col video “Pictures at an exhibition”

Sarà presentato martedì 19 settembre, alle ore 9.30, a Taranto, a Palazzo Pantaleo (vico Civico, Taranto), un progetto culturale promosso dai club Lions Grottaglie, Lions Taranto Host, Lions Taranto San Cataldo e Lions Manduria. Si tratta di un video dal titolo “Pictures at an exhibition”, realizzato dagli stessi club, che rappresenta il territorio ionico e che sarà proiettato nel corso del prossimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia.

La finalità è promuovere il territorio tramite un’ operazione di “incoming” turistico e agevolare lo sviluppo sostenibile; favorire la collaborazione e l’interazione dei club service e rafforzarne i rapporti d’amicizia tra i soci e il territorio. Il video è stato realizzato con l’utilizzo di droni. Fotografie ed immagini video rappresentano la straordinaria bellezza del territorio ionico. Alla conferenza stampa prenderanno parte ed interverranno Pierpaolo De Padova (presidente Lions Club Grottaglie), Arcangelo Alessio (past presidente Lions Club Taranto Host) e Vito Ciaccia (ex delegato di zona Lions Club Taranto San Cataldo).

Trama

L’attenzione di una ragazza cade su di un manifesto appeso all’esterno di un palazzo signorile. La scritta “Pictures at an exhibition”, (quadri in un’esposizione) incuriosisce la giovane che, trovata la porta del palazzo spalancata, decide di entrarvi. Accede all’interno della prima stanza dove, appese alle pareti, trova delle fotografie artistiche che ritraggono alcuni paesaggi meravigliosi di un paese adagiato su una piana (Manduria).

Magicamente, le fotografie prendono vita e lei ha come l’impressione di ritrovarsi all’interno di questi stupendi paesaggi. Incuriosita da quello che sarebbe potuto accadere, entra all’interno della seconda stanza dove trova, appese alle pareti, altre fotografie di paesaggi mozzafiato, maestri artigiani che lavorano la ceramica, grotte e chiese rupestri (Grottaglie). Ancora una volta, si ritrova a passeggiare all’interno delle immagini appese alle pareti. Ormai assuefatta dallo stupore, decide di entrare all’interno della terza ed ultima stanza (Taranto).

Anche in questo caso, osservando le fotografie, si ritrova ad ammirare una città adagiata su due mari, oltrepassa il ponte che collega la parte vecchia a quella nuova e rivive le gesta degli spartani che la fondarono. Concluso questo viaggio fantastico e tornata con la mente tra le mura che ospitano la mostra, assorta tra i pensieri, decide di uscire dal palazzo. Varcata la soglia del portone, non riesce a trattenere l’emozione quando, osservando tutto ciò che la circonda, trova, davanti a sé, le straordinarie immagini che aveva ammirato poco prima, ritratte all’interno delle fotografie.