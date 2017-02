Taranto: l’ex questore di Roma Francesco Tagliente candidato sindaco bipartisan?

In base a quanto apprende Agenparl da fonti locali sta prendendo corpo l’ipotesi di candidare l’ex Questore di Roma e già prefetto di Pisa alla carica di Sindaco di Taranto, città che ha dato i natali al “Prefetto di ferro con il cuore d’oro”, così è stato soprannominato Francesco Tagliente. Una candidatura sicuramente bipartisan in quanto ‘tecnica’ che sta riscuotendo consensi a Taranto sia nel centrosinistra che nel centrodestra. Infatti in questi giorni non si parla di altro in alcuni ambienti della Taranto bene dove si sta iniziando a discutere su questa ipotesi che vede crescere in termini di apprezzamento della figura di Tagliente a sindaco di Taranto.

“Francesco Tagliente sarebbe sicuramente una figura di spicco – ha chiosato la fonte che vuole rimanere anonima – per la nostra città in quanto il suo operato è stato apprezzato da tutti, è mai abbiamo avuto nella nostra città una personalità di spicco come quella dell’ex Questore di Roma e già prefetto di Pisa soprattutto per l’alto profilo istituzionale ma anche per non aver mai ‘dimenticato ‘ la sua Taranto nonostante i suoi prestigiosi incarichi che lo hanno visto impegnato in alcuni teatri operativi nazionali”. Nasce a Crispiano (TA) il 6 giugno 1949. È coniugato ed ha due figlie. Continua a leggere qui.