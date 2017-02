A Taranto la Settimana dell’amore e dell’amicizia tra coccole e serenate

Torna anche quest’anno la Settimana dell’amore e dell’amicizia con serenate, musica, spettacoli, vetrine a tema, dolci, menu, veleggiate e vogate romantiche

La Settimana dell’amore e dell’amicizia è l’appuntamento fortemente voluto da alcuni commercianti di Taranto e provincia per celebrare ancora una volta la voglia di stare insieme, di volersi bene.

L’iniziativa – promossa da Made in Taranto – si svolge in tutta la città grazie allo spirito d’iniziativa e al bisogno di riportare un po’ d’allegria e spensieratezza nelle vie del commercio.

Dal 7 al 14 febbraio 2017, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, la Settimana dell’amore e dell’amicizia è un’occasione unica e imperdibile per celebrare l’affetto che tiene unite tante persone, non solo le coppie di innamorati ma anche vecchi amici.

Sabato 11 febbraio, ci saranno gli spettacoli musicali nel borgo umbertino ad allietare chi vorrà trascorrere qualche ora all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Dalle 17.30 infatti, due street band coinvolgeranno i passanti in danze e ritmi dal sapore antico. (http://www.madeintaranto.org/ festa-degli-innamorati-i- negozi-del-centro-regalano- taranto-in-love/)

La Festa si articola per terre, per mare e per strade con la possibilità di prenotare anche intere giornate romantiche in barca, centri benessere o semplicemente nelle vie della città tra i suoi numerosi negozi a fare shopping a condizioni super agevolate. A tua disposizione ci sono anche parrucchieri pronti per offrirti quel taglio o quella nuova piega che hai sempre desiderato. Oppure ancora potrai goderti due ore in barca a vela sorseggiando un calice di spumante oppure ancora potrai vogare con i vogatori Taras all’ombra di Falanto.. (http://www.madeintaranto.org/ crociere-dell-amore-amicizia- taranto-dal-7-al-14-febbraio/)

Non mancano promozioni speciali all’interno dei negozi della rete Made in Taranto.

Sarà anche l’occasione per dare bella mostra di sé facendosi un selfie in uno dei negozi che trovate in elenco e partecipando al contest fotografico che vi può far vincere fino a 500€ in buoni spesa. (http://www.madeintaranto.org/ loving-taranto-partecipa- vinci-500-buoni-spesa/).

Per gli innamorati, la Coop Taxi Due Mari ha messo a disposizione un innovativo servizio chiamato Love Taxi, grazie al quale puoi organizzare una sorpresa al tuo partner in una corsa verso la meta romantica prescelta (http://www. madeintaranto.org/love-taxi- taranto-dal-7-febbraio- prenota-la-tua-corsa-damore/).

Anche l’Ateneo della Chitarra mette a disposizione i propri musicisti per una originale serenata d’amore. E se proprio non ti basta, a tua disposizione ci sono le COCCOLE IN CITTA’ per momenti di assoluto relax o introspezione da prenotare con largo anticipo.

E poi ancora: lo Yoga della Risata organizzato grazie alla collaborazione tra centri medici, benessere e consulenti psicologi) http://www.madeintaranto.org/ coccole-in-citta-la-settimana- amore-ecco-dove-prenotare/).