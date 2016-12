Taranto: inaugurata “Una culla per la vita” a garanzia dei neonati

E’ stata inaugurata oggi, all’ospedale SS Annunziata di Taranto, una Culla per la Vita, progetto nato da suggerimento del dottor Oronzo Forleo (primario della struttura complessa di neonatologia e terapia neonatale) e tenacemente voluto e realizzato grazie a Teleperformance e Abio Taranto guidata dalla dott.ssa Deborah Cinquepalmi.

Finalmente anche nella nostra città sarà possibile “donare” in modo anonimo il nascituro garantendo la massima sicurezza al neonato. La settimana scorsa in occasione del suo 80 compleanno il Sommo Pontefice ci ricordava quanto sempre più diffusa sia “la paura e la timidezza nel donare qualcosa a chi è più in difficoltà”.

C’è più egoismo, meno attenzione per il prossimo, più superficialità… E poi vivi una giornata come quella dell’Inaugurazione della Culla per la Vita a Taranto e ti rendi conto di quanto si sia fortunati nel far parte di Comunità come Teleperformance che non ha alcun timore nell’aprire le porte del proprio cuore, nel sostenere e supportare chi vive condizioni di estremo disagio economico e sociale…

E non è solo l’emozione del Natale che si avvicina… O magari degli anni che passano… È la consapevolezza che per il 20 dicembre 2016 tutti noi si debba avere un pizzico di orgoglio e di senso di appartenenza in più alla nostra Comunità… Da oggi la città di Taranto ha un luogo in più dove sarà possibile donare la Vita e pensare che in quel luogo c’è il nostro amore, il nostro cuore e il nostro aiuto può solo regalarci un pizzico di serenità in più..

Grazie ad Abio per aver anche in quest’occasione ben veicolato le offerte e le donazioni della comunità di Teleperformance. A tutti ora il compito di diffondere l’esistenza della struttura, valore aggiunto di un territorio che vive un periodo di grave crisi sociale oltre che economica. Auspichiamo che ”alleanze terapeutiche virtuose” come quella tra Teleperformance, Abio e Asl Taranto possano continuare su questo percorso magari aggiungendo nuovi compagni di viaggio perché la solidarietà come ben ha ricordato Sua Eccellenza Arcivescovo Filippo Santoro deve “essere scialuppa di salvataggio” sempre pronta per chi è davvero in difficoltà. (Teleperformance)