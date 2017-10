Il Comune di Taranto organizza in collaborazione con l’ Asl di Taranto il MICROCHIP DAY, la IV Edizione di applicazione gratuita di circa 150 microchip ai cani di proprietà che ne sono ancora sprovvisti, e della relativa iscrizione all’anagrafe canina. L’evento si terrà domenica 22 ottobre 2017 dalle 9 alle 13 presso il Canile sanitario (via Galeso 150) dove i cani saranno affidati alle mani esperte dei medici veterinari della ASL di Taranto e dei medici veterinari convenzionati con il Comune. Il microchip è obbligatorio ma è soprattutto utile; è un dovere per il proprietario ma anche e soprattutto un diritto per gli amici a quattro zampe. In caso di smarrimento dell’animale, rappresenta l’unica garanzia per l’individuazione dei proprietari e la restituzione agli stessi.

L’impianto del microchip è sottocutaneo, rapido e indolore per l’animale. Di materiale biocompatibile e di pochissimi millimetri, piccolo quanto una capsula, il microchip è assolutamente innocuo per l’animale e non contiene batterie né altri componenti dannosi. Stimolato da onde radio emesse da un apposito lettore, il microchip risponde in modo costante restituendo una combinazione univoca di caratteri che rappresenta il codice di identificazione dell’animale.

La giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani rientra nella più ampia programmazione delle attività che il Comune di Taranto sta realizzano in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione/S.I.A.V- U.O.S Prevenzione e randagismo e profilassi antirabbica del randagismo per contrastare il fenomeno del randagismo e degli abbandoni dei cani di proprietà.

I proprietari dei cani che vorranno approfittare di questa giornata per microchippare il proprio animale, dovranno esibire sul luogo dell’evento un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale Nel corso dell’evento personale addetto accompagnerà i visitatori all’interno del Canile, con la speranza che qualche cane possa trovare “casa”. Per informazioni: Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita – tel 0994581653/643 ambiente@comune.taranto.it