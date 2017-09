“Vogliamo denunciare che presso il convertitore di Acc 2 – Cov 3 c’è una perdita consistente di acqua che mette a rischio l’incolumità dei lavoratori”. E’ quanto si legge in una nota inviata da un sindacato al direttore dello stabilimento Ilva di Taranto e ai responsabili di area e di reparto. Inoltre, come riferito da fonte operaia – preoccupata per le condizioni di sicurezza in cui si lavora – viene chiesto il fermo immediato di tale impianto.