Taranto, coniugi intossicati curati grazie alla camera iperbarica della Marina

Nel pomeriggio del 13 gennaio il servizio di medicina iperbarica del centro ospedaliero militare di Taranto è stato attivato dai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto per trattare con l’ossigenoterapia iperbarica, in emergenza, due giovani coniugi marocchini di 31 e 21 anni, vittime di grave intossicazione da monossido di carbonio, avvenuta in ambiente domestico per l’accensione durante le ore notturne di un braciere.

“Allarmati dai forti sintomi neurologici avvertiti la mattina al risveglio, – è scritto in una nota stampa – i due coniugi domiciliati a Massafra, si sono recati presso il locale punto di primo intervento, da dove, dopo le prime cure, sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Taranto, per essere poi sottoposti ad ossigenoterapia iperbarica presso il centro ospedaliero militare di Taranto”.

“E’ la seconda volta in pochi giorni, dall’inizio del 2017, che il centro ospedaliero militare di Taranto viene attivato per il trattamento iperbarico, in emergenza, di pazienti civili vittime di avvelenamento da monossido di carbonio”.

“Condotta secondo precise indicazioni e rigorosi protocolli d’impiego, l’ossigeno terapia iperbarica è capace di garantire risultati clinici a volte poco noti. Quindi malattie da decompressione conseguenti ad attività subacquee, l’avvelenamento da monossido di carbonio, gangrene gassose, lesioni da schiacciamento o fratture a rischio e molte altre patologie possono essere trattate presso l’ospedale militare di Taranto. Dal 2003 la Marina Militare è in prima linea nella gestione delle emergenze iperbariche territoriali al fianco dell’azienda sanitaria locale e dal 2012 ad oggi, sono stati 23 i pazienti (per un totale di 88 sedute) trattati nello specifico per avvelenamento da monossido di carbonio dal centro ospedaliero militare di Taranto”.