Taranto città a 5 Stelle: incontro coi portavoce D’Amato, Parisi e Tarantini

“Taranto città a 5 Stelle” è una iniziativa dedicata ai cittadini, in vista delle prossime elezioni comunali di maggio 2017. Si tratta di una serie di incontri con i portavoce M5S che hanno l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche di un programma a 5 Stelle, cosa prevede, come può trasformare un Comune e quali vantaggi amministrativi, economici, ambientali e sociali può portare alla popolazione.

Il primo appuntamento è per martedì 3 gennaio alle ore 19 nella sede del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto” in via Dante 100/a, con la portavoce al Parlamento europeo Rosa D’Amato, il sindaco di Ginosa Vito Parisi e l’assessore al Bilancio e alle Attività produttive di Ginosa Vincenzo Tarantini. Si parlerà della “Carta di Firenze” dei “Comuni a Cinque Stelle”, quindi di acqua pubblica, ambiente, trasporti, sviluppo, energia ovvero i punti fondamentali per arrivare al cambiamento rispetto al passato. Taranto guarda al futuro, il Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto” lo costruisce insieme alla cittadinanza.

Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto