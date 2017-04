Takitaly Red Wine Selection: nel Salento gli straordinari rossi italiani

Una straordinaria squadra di etichette pronta a conquistare il Salento. Quasi 100 vini rossi, provenienti da diverse regioni d’Italia, per “TAKITALY RED WINE SELECTION”, appuntamento imperdibile per i winelovers e gli addetti ai lavori organizzato dall’associazione Vinoway Italia, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, in programma il 2 maggio prossimo (ore 16) nelle sale del maniero cinquecentesco di Castello Monaci, la cantina- struttura ricettiva immersa nella campagna tra Salice Salentino e San Pancrazio Salentino.

Saranno precisamente 93 vini, e altrettanti produttori, i protagonisti della prima manifestazione nazionale di questa portata mai organizzata nel Salento, ormai patria indiscussa di prestigiosi vini rossi, noti e ricercati in tutto il mondo. Le etichette, selezionate appositamente dagli autori e degustatori di Vinoway.com, magazine on-line di enogastronomia guidato da Davide Gangi, offriranno infatti una ricchissima panoramica sulla produzione italiana di rossi ottenuti dai vitigni autoctoni locali, destinatari ormai di grandi investimenti da parte dei produttori e artefici del successo internazionale del brand Italia in campo enoico. I vini, che provengono da Sardegna, Sicilia, Basilicata, Molise, Campania, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Puglia, saranno presentati dai rispettivi produttori al pubblico, che potrà degustarli ai banchi d’assaggio, dove il servizio sarà curato dai sommelier della delegazione AIS di Lecce.

“La selezione – spiega il presidente di Vinoway Italia, Davide Gangi – ha riguardato aziende e vini di particolare interesse nell’attuale panorama nazionale, che danno lustro al patrimonio vitivinicolo italiano, anche se abbiamo voluto premiare attività giovanissime che stanno svolgendo un ottimo lavoro e su cui riponiamo fiducia per il prossimo futuro. Un invito, insomma, a fare sempre meglio. Tutti gli addetti ai lavori avranno l’opportunità di degustare vini di alto pregio che in Puglia non sono ancora commercializzati e che potranno essere utili alle loro attività”.

La manifestazione si aprirà alle 16,00 con un focus tematico, al quale prenderanno parte tutti i produttori presenti, le autorità politiche regionali, i presidenti di consorzio di varie regioni e i giornalisti di settore, in cui si proverà ad affrontare in maniera corale temi d’attualità, fra cui quello delle denominazioni e della loro possibile riorganizzazione.

Alle 18,00, invece, l’apertura dei banchi d’assaggio “Red Wine Selection Vinoway”: insieme ai vini si potranno degustare alcune specialità gastronomiche preparate dagli chef Cosimo Russo e Alessandra Civilla.

Inoltre, a partire dal 3 maggio, il portale vinoway.com ospiterà un sondaggio per i winelovers che potranno votare i vini più graditi dell’evento, che saranno inclusi nella Vinoway Wine Selection 2017.

“Un ringraziamento speciale – aggiunge Gangi – a Mocavero Salumi, Acqua Fontenoce e al caseificio La Puglia Segreta per i prodotti messi a disposizione, e a Cantina Monaci e AIS Lecce per aver sposato questa nostra iniziativa, dimostrando che si possono realizzare manifestazioni con altissime referenze”.

Appuntamento al 2 maggio, ore 16,00 – Ticket d’Ingresso: €15,00