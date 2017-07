Sono di Taranto i papà dello skateboard elettrico italiano

TARANTO – Avevamo due geni a portata di mano e lo ignoravamo. Si tratta di Christian Gentile e Fabio D’Aniello, due quarantenni di Taranto, che hanno creato Psykoboard, startup innovativa che punta ad un obiettivo ambizioso: portare sul mercato un modello di skateboard elettrico italiano. La notizia è stata lanciata oggi sul web dal sito Green.it ed è stata immediatamente ripresa dagli amici di TargatoTa. Questa bella storia non poteva certo lasciarci indifferenti. Così ci siamo fiondati sul sito dei papà dello skateboard elettrico italiano per scoprire i dettagli del progetto.

Il Team Psykoboard, da sempre appassionato di “sport estremi” quali skateboard, surf, snowboard – si legge – ha avuto l’idea di progettare uno skate elettrico che abbia il giusto compromesso tra tecnologia, nuovi materiali e un designers appropriato. Così nasce Psykoboard in cui la tavola è totalmente realizzata in fibra di carbonio, costruita completamente a mano, con un tipo di lavorazione che si usa in aereonautica, il sistema AUTOCLAVE, in maniera tale da essere performante, leggero, resistente e con un designer innovativo che valorizza il made in Italy.

Lo skate Psykoboard è stato progettato per essere utilizzato tutti i giorni, per mobilità urbana, per recarsi a lavoro, viaggiare e per il tempo libero. Può essere utilizzato anche quando piove e con pozzanghere, poichè la sua peculiarità è che è, il primo skateboard elettrico al mondo con il para schizzi integrati, ovvero non ti bagni quando marci sul bagnato. E’ un perfetto SMART MOBILITY.

Il sistema elettronico e i motori elettrici sono completamente impermeabilizzati dal momento che il motore è alloggiato all’interno delle ruote, con un sistema di raffreddamento e con la frenata autorigenerativa, per ricaricare la batteria Li-Poly. Un confronto con i motori ruota brushless elettrici interni, e i brushless di altre skateboard elettrici esistenti, i motori di Psykoboard generano meno calore, sono protetti dalla polvere e dall’acqua (waterproof level IP65), con migliori prestazioni, efficienza e affidabilità, quindi sicurezza al TOP. I due motori ruota brushless, garantiscono un’accelerazione di coppia di avviamento e prestazioni di salita formidabili (climbing grade 25%) e i pneumatici delle ruote motrici sono sostituibili.

La batteria leggerissima – viene spiegato – può essere sostituita senza problemi velocemente. Lo skateboard Psykoboard è comandato da un telecomando con un eccellente design ergonomico di modeste dimensioni, ha molteplici funzioni, come due velocità, tra cui normale e sport. Il telecomando dirige in egual misura la marcia avanti o indietro. Lo skate Psykoboard è dotato di pneumatico sostitutivo per le ruote motrici, carica batteria, batteria , telecomando ricaricabile e chiave per regolare i trucks.

Tutti i dettagli sono illustrati qui: http://digithon.it/startups/psykoboard. Buona fortuna a due geni tarantini!