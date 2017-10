Sinergia vincente tra due importanti realtà del territorio pugliese, unite dall’amore per la terra e per i prodotti di alta qualità. La Progeva Srl – solida azienda sita in Laterza (TA), ha deciso di lanciarsi in una nuova ed esaltante sfida investendo nel progetto Terre di Altamura. L’obiettivo è chiaro: valorizzare, sostenere e tutelare le ricchezze offerte dalla natura in questo straordinario angolo di Puglia.

L’amore incondizionato per i luoghi d’origine emerge sin dalla presentazione di Terre di Altamura: “Il nostro vero punto di forza è che siamo agricoltori. Viviamo sulla terra, amiamo la terra, coltiviamo la terra – spiegano i suoi fondatori – per valorizzare e tutelare l’operato e la cultura delle nostre produzioni agricole ci siamo uniti in un progetto aziendale. Nasce così, nel 2014, Terre di Altamura e cresce sul territorio murgiano per portare a tavola un legume puro dal punto di vista fisico e biologico. Oggi, a distanza di pochi anni, Terre di Altamura è in Italia un’azienda di riferimento per la produzione, la lavorazione, il confezionamento e la distribuzione di legumi, incluso la famosa Lenticchia di Altamura I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta). Di esclusiva origine nazionale. Con origini autentiche. Che origina cicli produttivi virtuosi”.

Lenticchia di Altamura, Cece Nero e Cece Bianco della Murgia, Fava Spezzata, Cicerchia della Murgia: tutti i prodotti offerti da Terre di Altamura richiamano volutamente la tradizione e un immaginario che ha radici profonde. Il perché è presto spiegato: “Abbiamo visto la schiena curva sul campo a posare il seme. Abbiamo raccolto, lavorato, confezionato, distribuito. Per noi, seguire ogni passaggio della lavorazione significa garantire un piccolo prodotto unico. Ci saranno istanti in cui il vapore di una minestra si mischierà con l’odore di una spezia, con il rumore di un piatto, col fragore di una risata. Se riusciremo a portare sulla vostra tavola questi istanti, Terre di Altamura sarà ciò che abbiamo sempre desiderato”.

Visitare il sito Terredialtamura.it è come immergersi tra i profumi e i sapori di una cucina colorata ed accogliente. Di ogni prodotto vengono presentate le caratteristiche principali, le proprietà salutari e le modalità di cottura. La pagina dedicata alle ricette – curata dallo chef Gioacchino Jacopo Simone dell’Agriturismo Murà – è un gustoso invito all’assaggio.

Ogni immagine cattura l’attenzione e stimola i sensi, a partire dalla vista. Come resistere, infatti, alla tentazione di cucinare ed assaporare le Cartellate pugliesi con mousse di Lenticchia di Altamura Igp e caffè? O la Bavarese al mascarpone, cioccolato e ceci neri pralinati? Ed ancora, gli Spaghetti di daicon con pomodoro e cece nero su crema di fave novelle? Ricette che si trasformano in deliziosi piatti in occasione dei Cooking show organizzati nei centri commerciali e nelle fiere di settore.

Anche la pagina Facebook dedicata al progetto è un contenitore di preziose informazioni. Si scopre, infatti, che gli Omega 3 non si trovano solo nel pesce, ma anche nei legumi e in particolare nei ceci. Questi acidi grassi offrono grandi benefici alla salute umana: prevengono gli stati di depressione, abbassano i trigliceridi e sono in grado di apportare benefici al ritmo cardiaco evitando così l’insorgere di aritmie al cuore.

Ma com’è nata l’intesa tra Progeva e Terre d’Altamura? Lo spiega la dott.ssa Lella Miccolis, amministratore unico di Progeva Srl: “Ho avuto modo di conoscere uno dei soci fondatori dell’azienda nel contesto di Confindustria. La comunanza d’intenti e di vedute innovative e propositive, mi ha convinta da subito ad accogliere la sfida di fare impresa assieme, subentrando ad un socio uscente”.

Lo sguardo della Miccolis è sempre rivolto al futuro. Quali orizzonti si apriranno con questa collaborazione? “Intendiamo investire nuove energie in ambiziosi progetti – annuncia l’imprenditrice – ad esempio pensiamo al lancio di nuovi prodotti come farine di legumi, preparati alimentari secchi e freschi, cibi cotti e precotti a base di legumi. Inoltre desideriamo ampliare le nostre produzioni alla lavorazione e commercializzazione dei cereali, rivolgendoci a nicchie di mercato in forte espansione, più redditizie e più vaste geograficamente. Tutto questo si tradurrà in nuovi investimenti e incremento occupazionale”.

Progeva battezza la nascita della nuova società con l’intento di supportare la tradizione agroalimentare, vero settore trainante dell’economia del Sud Italia, favorendo opportunità di espansione, diversificazione e sinergia. Sull’ingresso di Progeva in Terre di Altamura ha notevolmente influito anche la stima e la fiducia riposte nei soci fondatori, Angela Maddalena e Nicola Colonna, dotati di competenze specifiche, e nel processo di aggregazione territoriale, all’insegna della qualità, che hanno saputo creare.

Da evidenziare, infine, che Terre di Altamura esporta la qualità dei suoi prodotti anche all’estero. Grazie al sodalizio etico e imprenditoriale posto in essere con la Progeva Srl si profilano, quindi, nuovi scenari di futura crescita. E questo sarà un ulteriore motivo di orgoglio per le comunità locali che hanno visto germogliare un progetto ambizioso, rivolto alle esigenze dei consumatori più attenti alla qualità e al proprio benessere.