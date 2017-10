Sicurezza nei luoghi di lavoro, Formedil Cpt Taranto partecipa al bando Inail Puglia

Il Formedil CPT Taranto e il Tavolo Tecnico per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili ha partecipato alla Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2017, sviluppando una importante iniziativa di sensibilizzazione.

Il consiglio di amministrazione dell’organismo paritetico ha infatti elaborato e presentato all’Inail Puglia un progetto che si pone l’obiettivo di attivare una rete di collaborazione che coinvolga, nell’opera di prevenzione degli infortuni, gli organismi di assistenza e vigilanza, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, gli ordini e collegi professionali. A darne notizia sono il presidente e il vicepresidente del Formedil Cpt Taranto, rispettivamente Fabio De Bartolomeo e Francesco Bardinella.

Questo network, che per altri versi trova già nel Tavolo Tecnico il suo punto di riferimento e di sintesi, da ormai lunghi anni svolge un’azione di sensibilizzazione e di analisi sui temi che riguardano il lavoro, la formazione continua, la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute nei cantieri. I risultati di queste attività vengono poi presentate, com’è noto, durante la Giornata della Sicurezza, l’annuale appuntamento, giunto nel 2017 alla sedicesima edizione, in cui si ritrovano per discutere e confrontarsi addetti ai lavori, amministratori pubblici, imprenditori e rappresentanti del mondo sindacale e delle professioni.

Proprio nel solco di questa consolidata tradizione si inserisce il progetto presentato all’Inail Puglia che prevede l’elaborazione di un quadro di riferimento conoscitivo comune, sia quantitativo che qualitativo, su infortuni, malattie professionali e pratiche operative corrette in edilizia, integrando in un unico rapporto i dati su infortuni e malattie professionali in edilizia a Taranto.