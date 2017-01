Sicurezza in mare: a gennaio la Safety World sbarca a Taranto

Un indispensabile approfondimento sulla sicurezza a bordo dedicato a tutti coloro che vivono il mare. È questo il tema del nuovo corso organizzato da Ionian Sea, Lega Navale e Assonautica Taranto, che si terrà nel week-end del 21 e 22 gennaio, presso la sede della Lega Navale sezione di Taranto.

Il “Corso di sicurezza della navigazione ed emergenza a bordo”, che sarà tenuto dalla Safety World, è dedicato a diportisti, croceristi, regatanti e prevede il rilascio di un’attestazione FIV-ISAF valida per la partecipazione alle regate d’altura (che a partire da quest’anno sarà obbligatorio anche per la Brindisi-Corfù).

Il corso sarà dunque fondamentale per imparare a tener fronte alle varie situazioni di emergenza che possono verificarsi a bordo delle imbarcazioni da diporto, vela e/o motore, e sarà tenuto da Umberto Verna, istruttore, skipper professionista di Genova e vero e proprio specialista del settore.

L’appuntamento si svilupperà dunque nel corso di due giorni: sabato 21 gennaio sarà dedicato innanzitutto all’analisi delle dotazioni obbligatorie sulle imbarcazioni a motore e vela, sia da crociera che da regata. Verrà data la possibilità di visionare gli equipaggiamenti, anche non obbligatori, che facilitano la gestione delle emergenze a bordo. In seguito il corso verterà sulle previsioni meteo, la navigazione con cattivo tempo (comportamenti e regole, vele da tempesta, drogues) e le tante emergenze che si possono dover affrontare in mare come l’avaria, acqua e fuoco a bordo, l’uomo in mare e l’emergenza medica.

Domenica 22 si affronterà invece una prova pratica in piscina verificando cosa fare in caso di caduta in mare vestiti e, in caso di abbandono imbarcazione, il passaggio sulla scialuppa di salvataggio. Verrà inoltre trattata la richiesta soccorso, l’esercitazione pratica con razzi e fuochi (se autorizzata) e l’uso corretto del salvagente.

Prima del termine per tutti i tesserati FIV (Federazione Italiana Vela) ci sarà inoltre una verifica scritta propedeutica al rilascio del certificato ISAF/World Sailing mentre ai diportisti motore/vela non tesserati sarà riconosciuto il certificato di partecipazione Centro Studi “I ragazzi del Parsifal”.

“Reputiamo basilare la sicurezza a bordo delle nostre imbarcazioni – commenta Giovanni De Pasquale, titolare della Ionian Sea Service e tra gli organizzatori del corso.

“La nostra sensibilizzazione su questo tema è iniziata già qualche mese fa con l’organizzazione del corso di Pronto Soccorso in mare e dell’utilizzo del defibrillatore e fra gli iscritti ci sono stati molti degli skipper e degli armatori che stanno partecipando ai vari campionati di Vela d’altura. Vogliamo trasmettere la cultura del mare e di tutte le attività nautiche correlate, ma senza trascurare gli aspetti della sicurezza e vogliamo che soprattutto in una città di mare come Taranto tutti possano conoscere le procedure da adottare in caso di emergenza a bordo. Contiamo e speriamo – chiude De Pasquale – che questa sia solo la prima edizione di questi corsi”.

Per informazioni o ulteriori approfondimenti: www.ioniansea.it, info@ioniansea.it

Mob. 347/5691629