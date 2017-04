Sicurezza in Ilva, Fim Cisl chiede cronoprogramma interventi di manutenzione

Questa mattina i rappresentanti dei lavoratori salute e sicurezza (Rls) Ilva, della Fim Cisl, a seguito degli ultimi episodi verificatisi all’interno della fabbrica, ultimo dei quali quello avvenuto venerdì scorso nel reparto Ima, hanno ufficializzato opportuna richiesta di incontro. Un confronto tra azienda e Rls utile per definire un cronoprogramma degli interventi di manutenzione necessari all’interno dello stabilimento Ilva di Taranto.

È ormai noto a tutti, come più volte segnalato dalla Fim Cisl, lo stato in cui versano gli impianti e la necessità di intervenire per garantire lo stato degli stessi e di rimando la sicurezza degli operatori sociali e delle aziende d’appalto.

«La richiesta – afferma il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Valerio D’Alò – scaturisce dalla volontà di dare seguito alle varie segnalazioni, avvenute anche a mezzo stampa, che come Fim abbiamo fatto sulle condizioni impiantistiche. Non siamo mai stati per la denuncia fine a se stessa, ma per mettere in campo energie utili a risolvere i problemi delle persone che rappresentiamo. Attendiamo quanto prima un tavolo di confronto con i nostri rappresentanti per la sicurezza – conclude – che possa anche dissipare i dubbi che ci sorgono naturali quando le risposte arrivano a mezzo stampa».