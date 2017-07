Una settimana da matematici al “Battaglini” di Taranto

Anche quest’anno il Liceo scientifico “Battaglini” di Taranto ospita oltre centoventi studenti, provenienti da tutta Italia, per uno stage di preparazione per le Olimpiadi della Matematica

Anche quest’anno il Liceo scientifico “Battaglini” di Taranto sarà sede, dal 10 al 15 luglio prossimi, di uno stage estivo di approfondimento del programma delle Olimpiadi della Matematica; lo frequenteranno oltre centoventi studenti liceali, provenienti da tutta Italia, suddivisi in corsi “basic” e “advanced”. È disponibile ancora un numero limitato di posti: gli studenti interessati possono inviare una mail all’indirizzo:giuseppina.serafica1@gmail.com.

I docenti saranno la professoressa Giuseppina Serafica del Liceo Scientifico “Battaglini”, il professor Carlo Benassi dell’Università di Modena-Reggio Emilia, la professoressa Carla Tedeschi, responsabile distrettuale di Reggio Emilia e docente del Liceo “Moro”, il professor. Piero De Falco del Liceo “Pepe” di Ostuni, due studenti della Scuola Normale Superiore di Pisa già vincitori delle Olimpiadi di Matematica e tre ex-studenti del “Battaglini” classificatisi alle fasi nazionali della prestigiosa competizione scientifica.

Annunciando l’iniziativa la coordinatrice Giuseppina Serafica ha spiegato che «è il sesto anno che si organizza a Taranto questo stage estivo, una straordinaria opportunità formativa per tutti gli studenti che vogliono approfondire le loro conoscenze preparandosi alle Olimpiadi della Matematica. Non a caso per una intera settimana soggiorneranno nella nostra città studenti provenienti non solo dalle provincie limitrofe, che hanno trovato autonomamente sistemazioni in strutture alberghiere, ma anche alcuni ragazzi della Emilia-Romagna per i quali abbiamo trovato, sulla falsariga dell’Erasmus, ospitalità presso le famiglie di alcuni nostri studenti che si sono rese disponibili».

«Per i frequentatori del corso abbiamo anche organizzato – ha poi detto Giuseppina Serafica – una serie di attività di intrattenimento culturale e ludico che li impegneranno nei pomeriggi e nelle serate, con escursioni al mare e visite alla Città vecchia e al MARTA; conosceranno meglio la nostra meravigliosa città diventando così testimonial delle sue straordinarie bellezze».

La professoressa Patrizia Arzeni, dirigente scolastica del Lico “Battaglini”, ha detto «anche quest’anno la rappresentativa del Liceo “Battaglini” ha conseguito importanti risultati alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica di Cesanatico dove, tra l’altro, il nostro studente Alessio Spagnoletti ha vinto la Medaglia d’ Argento».

«Sono risultati che giungono – ha poi detto Patrizia Arzeni – grazie all’encomiabile lavoro dei docenti del nostro Dipartimento di Matematica che organizzano numerose attività extrascolastiche a favore degli studenti, proprio come questo stage estivo. Queste rientrano in più generale programma svolto dal nostro istituto scolastico che, tenendo alla crescita umana e culturale degli studenti, da sempre favorisce tutte le iniziative che promuovono nei ragazzi l’impegno a far meglio e ad affrontare le sfide con responsabilità, senso del dovere ed entusiasmo».