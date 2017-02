“Separati in casa”: la nuova campagna di comunicazione ambientale di Serveco

Ambiente e famiglia, la vita quotidiana di una giovane coppia alle prese con i soliti dubbi sulla raccolta differenziata. Una miniserie di sei episodi di pochi minuti l’uno è la nuova campagna di comunicazione di Serveco, azienda che proprio nel 2017 festeggia trent’anni di attività nell’ambito dei servizi ambientali.

Lui, geloso, interpreta male alcuni atteggiamenti della giovane moglie, che in realtà ha in serbo per lui ben altre sorprese, che si sveleranno solo alla fine dell’episodio. Se l’intreccio della storia prosegue per tutti e sei gli spot, in ognuno di essi si risolve un problema pratico, e il valore del messaggio comunicato è moltiplicato dall’incrocio tra la narrazione verticale e quella orizzontale.

Ogni video, comunque, contiene messaggi ambientali utili per risolvere le quotidiane perplessità di chiunque abbia a che fare con la raccolta differenziata, dal conoscere i giorni di raccolta dell’umido, fino a dove si gettano gli scontrini (quelli non vanno nella carta). I sei episodi sono stati scritti e sceneggiati dall’ufficio comunicazione del Consorzio Quadrifoglio, che segue le attività di Serveco, e girati e montati da Gianni Giacovelli, giovane regista tarantino. I due protagonisti vengono dalla scuola del teatro Crest di Taranto, e sono Francesca Danese e Giuseppe Marzio.

“Abbiamo pensato di dare una svolta alla solita comunicazione ambientale” dichiara Pino Caramia, responsabile del settore Igiene Urbana di Serveco, che ha fortemente voluto il progetto “perché anche i cittadini che serviamo sono forse troppo abituati e assuefatti ai soliti messaggi.

Serviva qualcosa di nuovo, e grazie alla collaborazione dei professionisti del Consorzio Quadrifoglio e alla troupe di Giacovelli, siamo riusciti a mettere insieme le esigenze di comunicazione dei corretti comportamenti ambientali con lo storytelling. Abbiamo pensato di realizzare qualcosa nella quale chiunque potesse riconoscersi, consapevoli che il tono da maestrina non serve e non produce nulla di buono.