Rifondazione: “Sosteniamo Sebastio con la lista Taranto in Comune”

Le prossime elezioni amministrative saranno un momento decisivo per Taranto. Rifondazione Comunista, come annunciato nel suo congresso provinciale, sosterrà la candidatura a sindaco del dott. Franco Sebastio e lo farà contribuendo alla formazione della lista “Taranto in Comune”.

“Taranto in Comune” rappresenta il tentativo di promuovere anche nella nostra città un’esperienza analoga a quella già realizzata in altri comuni d’Italia nelle precedenti tornate elettorali: una lista che riunisca donne e uomini di sinistra per promuovere i temi della giustizia sociale, del rispetto dell’ambiente, dei diritti civili. Unire dal basso persone diverse ma accomunate dagli stessi valori è un passaggio fondamentale per costruire anche a Taranto un’alternativa alle forze politiche di centrosinistra e di centrodestra che, in questi anni, hanno prodotto solo povertà, disoccupazione e abbandono.

Per la prima volta anche a Taranto sarà possibile esprimere la doppia preferenza di genere, cioè indicare come consiglieri una donna e un uomo. Riteniamo che questa sia un’importante occasione per favorire una democrazia realmente paritaria. Per questo abbiamo deciso di esprimere due candidati: Stefania Castellana e Salvatore Romeo. Stefania e Salvatore sono due giovani ricercatori; si sono formati fuori Taranto e da tempo dedicano le proprie energie alla crescita culturale e sociale della nostra città.

Con questa candidatura vogliamo dare il nostro contributo alla progettazione di una città positiva e partecipativa – insomma una città “normale” -, offrendo alla comunità intelligenze in grado di rielaborare il rapporto col passato per proiettare Taranto nel futuro. Recupero e riuso degli spazi abbandonati, una programmazione di ampio respiro delle attività culturali, la promozione di un’economia della conoscenza in grado di elevare concretamente il contesto sociale: questi alcuni dei punti qualificanti della candidatura di Stefania Castellana e Salvatore Romeo.

La presentazione pubblica dei candidati e delle loro idee si terrà venerdì 21 aprile, alle 18:00, presso il comitato elettorale di Franco Sebastio, in via D’Aquino 38. Al dibattito “Idee in Comune. L’impresa eccezionale” interverranno, insieme allo stesso dott. Sebastio, diversi “compagni di strada” incrociati in questi anni nel mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Circolo “Peppino Impastato” – Taranto