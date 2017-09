Rifiuti pericolosi, Ilva su indagini preliminari: massima collaborazione

I Commissari Straordinari di ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba prendono atto dell’esito delle indagini preliminari condotte dal Tribunale di Lecce da parte del giudice, dr.ssa Antonia Martalò, alla quale assicurano la massima collaborazione. E’ quanto si legge in una nota ufficiale della società che si dice “fiduciosa che al termine del procedimento si potrà dimostrare che ILVA opera nel rispetto delle normative comunitarie in materia di gestione e trattamento dei rifiuti”.