Rete idrica nel Tarantino, Turco chiede tempi certi: “In ballo 15 milioni di euro”

“Tempi certi per il rafforzamento della rete idrica perché i territori di Torricella, Maruggio e le Marine non possono più aspettare. Hanno sete di sapere se questo progetto si farà”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco.

“Da due anni – spiega – ci sono ben 15 milioni di euro per l’affidamento della gara europea, per un’opera molto attesa e che risolverà ataviche emergenze del territorio. Capisco che l’iter è stato molto complesso anche alla luce del nuovo codice degli appalti che ha reso più farraginose le procedure, capisco anche i classici rallentamenti burocratici, ma chiedo ad Acquedotto Pugliese e all’assessorato regionale alle Opere Pubbliche di premere sull’acceleratore”.

“Inoltre – aggiunge – sempre da Acquedotto Pugliese attendiamo il ripristino del manto stradale in molte zone del tarantino dove all’indomani di lavori sulla rete idrica, nulla è stato ancora fatto per mettere in sicurezza l’asfalto e quindi gli automobilisti e i pedoni”