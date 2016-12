Regione Puglia, ok a 300.000 euro per il piano strategico di Taranto

Approvato in Consiglio regionale l’articolo di bilancio finalizzato al finanziamento di

300.000 euro per l’elaborazione del piano strategico di Taranto.

“Stiamo lavorando – spiega il consigliere regionale Gianni Liviano promotore dell’articolo 5 della legge di stabilità – per elaborare in maniera condivisa gli asset strategici per una nuova vision di futuro della nostra comunità. Queste risorse, saranno strumentali a realizzare le linee guida per la costruzione del piano strategico di sviluppo e per l’avvio del programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto, nonché per dare impulso alla realizzazione partecipata della legge regionale per la città di Taranto. Il centro di spesa sarà gestito dalla presidenza della Regione e, quindi, ogni decisione dovrà, ovviamente, essere concordata con il presidente Emiliano”.

Il provvedimento è stato votato con il voto favorevole della maggioranza e dei gruppi 5 stelle e Area Popolare/Ncd. Hanno votato contro Forza Italia e CoR.

“Sono grato – prosegue Liviano – a chi sta condividendo il percorso e in particolare ai consiglieri regionali del territorio che si stanno spendendo per dare un futuro migliore alla nostra comunità. Dispiace – conclude il consigliere regionale tarantino – che i consiglieri della provincia di Taranto, Franzoso e Perrini, in verità quest’ultimo ha sottoscritto anch’egli questa proposta di finanziamento, abbiano votato contro. Cambiare idea o dissentire è ovviamente legittimo”.